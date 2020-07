Uw eigen designerwoning, gebouwd in 3 dagen, het klinkt futuristisch maar het zou kunnen. Want in Westerlo staat een wereldprimeur: het gaat om een huis van 8 meter hoog en 90 vierkante meter groot dat volledig uit een 3D-printer komt, de grootste betonprinter in Europa. Dat gebeurde in één stuk, in 1 keer, op de werf zelf. Initiatiefnemer van het project is Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw.