De huishoudhulpen die met dienstencheques werken, voerden actie in Brussel. Ze kwamen op straat voor een beter loon en een hogere verplaatsingsvergoeding. Het tweejaarlijks overleg over hun arbeidsvoorwaarden is immers vastgelopen. Het grootste breekpunt is die verplaatsingsvergoeding. Daar is geen geld voor, reageren de werkgevers. Zij pleiten ervoor om de dienstencheques duurder te maken.