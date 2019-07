De woningprijzen in ons land hebben in het voorbije kwartaal een stevige klim genomen. Vergeleken met een jaar eerder is de gemiddelde prijs van een huis met 10.000 euro gestegen. Die van een appartement zelfs met 10.500 euro. En het aantal transacties steeg ook fors. De notarissen, van wie de cijfers komen, zijn er zelf wat van geschrokken. Maar van een oververhitting is er volgens hen nog geen sprake.