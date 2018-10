Huizenprijzen zijn fors gestegen in ons land

De gemiddelde prijs van een huis in ons land is in een jaar tijd met liefst zes procent gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van de notarissen. De laatste zes maanden stijgen de prijzen van huizen fors. Er is dan ook een stevige vraag. Het was zelfs uitzonderlijk druk deze zomer.