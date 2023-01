Ons land stuurt voor bijna 94 miljoen euro extra militaire hulp naar Oekraïne. Luchtdoelraketten, anti-tankwapens en machinegeweren. 't Vertrekt allemaal richting Oekraïne. Tanks leveren we niét. Die hebben we zelf niet meer. Het Belgische leger ondervindt de gevolgen van de bezuinigingen uit het verleden. Volgens defensie-expert Alexander Mattelaer zou de Belgische overheid misschien beter meer participeren in de eigen defensie-industrie zodat we minder afhankelijk worden van buitenlandse toeleveranciers.