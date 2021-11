De huurmarkt voor luxewoningen, zoals een penthouse in de stad of een villa in de rand, trekt weer sterk aan. Maar het aanbod volgt nog niet. Vastgoedmakelaars zijn naarstig op zoek naar geschikte panden. Het luxesegment lag door de coronapandemie ruim een jaar bijna volledig stil. Kandidaat-huurders zijn immers vaak expats, of gezinnen die een tijdelijk onderkomen zoeken, bijvoorbeeld tijdens de bouw of renovatie van hun woonst.