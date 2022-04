De havens van Antwerpen en Zeebrugge vierden vandaag hun fusie tot 'Port of Antwerp-Bruges.' De samenwerking tussen de twee resulteert in de grootste exporthaven van Europa. Met een toegevoegde waarde van bijna 21 miljard euro of 4,5 procent van het Belgische BBP, is de eengemaakte haven met voorsprong de grootste economische motor van ons land. We gingen deze middag langs op -zeg maar- het huwelijksfeest tussen Antwerpen en Brugge.