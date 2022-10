De provincie Vlaams-Brabant investeert mee in de ontwikkeling van software die overstromingen voorspelt. Flood4Cast, zo heet de sofware, kan uren bij voorbaat en tot op straatniveau voorspellen waar wateroverlast zal ontstaan bij hevige regenbuien. Het Leuvense techbedrijf Hydroscan test de toepassingen in twee gemeenten in eigen land, en heeft twee proefprojecten in Duitsland op het programma staan.