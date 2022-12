Voor z'n nieuwe Client Innovation Center in Berchem recruteert IBM cloudspecialisten, experten in artificiële intelligentie, programmeurs en business analisten. Of beginners die daar graag specialist in willen worden. Het gaat om een nieuwe afdeling binnen IBM. De multinational wil ICT-oplossingen niet langer uitbesteden maar zélf uitwerken. Het Antwerpse Client Innovation Center is het 25ste in Europa, maar het eerste in ons land.