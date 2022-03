Het Internationaal EnergieAgentschap brengt z'n arsenaal in stelling om huidige olieschok aan te pakken. In de eerste plaats zijn enorme strategiesche olievoorraad. Het agentschap zet tegelijk druk op de olieproducerende landen om hun productie fors op te drijven. Ook diplomatiek is een groot offensief aan de gang om het dreigende tekort aan olie op te vangen. Want in de praktijk vloeit geen Russische olie meer naar het Westen.