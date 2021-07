De wereldwijde CO2-uitstoot zal in 2023 een nieuwe piek bereiken en zal blijven stijgen. Dat komt door onvoldoende investeringen in groene energie. Ondanks de 16.000 miljard dollar die in de wereldeconomie gepompt is na de coronacrisis. Maar daarvan gaat slechts 2% naar groene energie, zo stelt het Internationaal Energieagentschap IEA vast in z'n nieuwste rapport.