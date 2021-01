450 ondernemers staan de komende weken voor scholieren uit een zesdejaar. Het project 'Ondernemers voor de klas' moet jongeren op de drempel naar het hoger onderwijs warm maken voor het ondernemerschap in de brede zin van het woord. De aftrap, in het Heilig Hartcollege van Tervuren, was voor Ignace Van Doorselaere, vandaag CEO van pralineproducent Neuhaus.