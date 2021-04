De Belgische scale-up LiQ, producent van ijs met alcohol, schakelt een versnelling hoger. Er komen nieuwe smaken, onder meer in samenwerking met de brouwer van Kasteelbier. Het ijsmerk wil ook bekender worden. Het ligt niet alleen in de supermarkt, maar wil ook in de horeca op de kaart komen. En dat zowel in België, Duitsland als Nederland.