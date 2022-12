In Oostende is vanavond een gloednieuwe InnovOcean Campus ingehuldigd. Een investering van 20 miljoen euro. De campus is een groot met blauwe tegeltjes bezet gebouw, waar 280 zeewetenschappers onderdak krijgen. De meeste van het Instituut voor de Zee en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. ILVO toont er voor het eerst een nieuw aquacultuur-experiment: de kweek van grote grijze garnalen.