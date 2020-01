Onderzoekscentrum Imec heeft een pak ontwikkeld dat brandweermannen bij interventies beter moet beschermen tegen brandwonden. In de kledij zitten sensoren die alarm slaan, wanneer het te heet wordt. Specialist in beschermkledij Sioen wil het pak over 3 jaar op de markt brengen.

Interne fout - Knack Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.