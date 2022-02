In de Europese strategie om de chipindustrie van de toekomst te uit te bouwen is een glansrol weggelegd voor het Vlaamse Imec. Eurocommissaris Thierry Breton was gisteren nog op bezoek in de wereldvermaarde onderzoeksinstelling. Imec is groot geworden dankzij Vlaamse overheidssteun en krijgt nu uitzicht op enorme Europese geldstromen.