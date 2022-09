Onderzoekers van Imec en Flanders Make hebben een supersnelle slimme camera ontwikkeld die fouten voorkomt bij het 3D-printen. De intelligente camera kan de printer in real time binnen de milliseconde bijsturen. Daardoor hoeven metalen onderdelen van bijvoorbeeld windturbines of medische implantaten niet volledig opnieuw geprint te worden als er een fout is gebeurd. Zo kunnen dus kosten bespaard worden. De interesse binnen de industrie is groot.