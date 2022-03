Onderzoekscentrum imec pakt uit met een flinterdunne microprocessor. Een flexibele chip van nog geen 25 vierkante milimiter groot, die complexe bewerkingen aankan. De snelste in z'n soort. Nu de technologie op punt staat is het aan de bedrijfswereld om toepassingen te ontwikkelen. Voor allerlei sensoren bijvoorbeeld, die verbonden zijn met het internet of things.