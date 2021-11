Muziekleraren, koorleden of muzikanten hebben het allicht tijdens corona vergeefs geprobeerd: lesgeven of repeteren via een vergadertool. Een afknapper, door de vertraging die daarop zit. De overkoepelende organisatie Koor & Stem ontwikkelde daarom de Music Box, een doosje dat de vertraging wegwerkt. De Music Box ontstond uit een samenwerking met onderzoekscentrum imec en softwareontwikkelaar Delta Source.