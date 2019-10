IMES DEXIS, groothandel in technische producten voor de industrie, neemt enkele kleinere sectorgenoten over : Duvivier-Motronic in Brugge en Central Auto in Antwerpen. Vorige maand legde het ook al de hand op Eltic in Genk. Op die manier haalt het bedrijf meer specialismen in huis én ateliers voor onderhoud. Want de maakindustrie vindt moeilijk technische profielen en duwt het onderhoud steeds meer in de richting van spelers als IMES DEXIS.