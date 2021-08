Vorig jaar lag president Trump nog dwars, maar nu hebben de landen die lid zijn van het Internationaal Monetair Fonds het licht op groen gezet voor een ongeziene financiële injectie van 650 miljard dollar. Het is nog maar de vierde keer ooit dat het IMF zoiets doet en voor een recordbedrag. Bedoeling is de economie er weer bovenop te helpen, vooral in de landen die het meeste lijden onder de pandemie.