De druk op onze regeringen om dringend te besparen komt opnieuw van een buitenlandse instelling. "Minstens 4 miljard euro", zo oordeelt het IMF in z'n jaarlijkse doorlichting van ons land. De zware inflatiegolf heeft een hele reeks bijwerkingen die onze zwaktes extra in de verf zetten. Terwijl hervormingen uitblijven in pensioenen, arbeidsmarkt en belastingen. Een gevaarlijke mix voor een land dat al zwaar in de schulden zit.