Het IMF ziet de wereldeconomie dit jaar met 4,4% krimpen. Da's minder pessimistisch dan in z'n vorige voorspelling. Opvallend is dat vooral China veel beter presteert dan verwacht. Tot zover het goede nieuws. Want het IMF ziet de coronacrisis langer aanslepen dan verwacht, terwijl de ongelijkheid nog toeneemt. Armen worden armer, zo klinkt het onheilspellend.