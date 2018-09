Impasse snelwegparking weegt zwaar op transporteurs

Het rommelt in het wegtransport. Langs de E40 in Wetteren heeft de Belgische Transportbond actie gevoerd tegen de sluiting van snelwegparkings. De overheid doet dat om incidenten met transmigranten te voorkomen. Maar door de sluiting komen truckers én hun werkgevers in de problemen.