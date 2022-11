Als het van Elon Musk afhangt, vlieg je binnen afzienbare tijd naar de andere kant van de wereld in een raket. Dat zei hij tijdens een virtuele meeting op de G20, die vandaag van start is gegaan op het Indonesische eiland Bali. Het was een bevreemdende uitspraak omdat hij het interview gaf bij kaarslicht wegens een stroomonderbreking.