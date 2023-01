Bij ZF Wind Power in Lommel is begonnen met de bouw van een nieuw testcentrum voor aandrijflijnen van windturbines. In het centrum zullen ondermeer de tandwielkasten van de nieuwste generatie offshore windturbines getest kunnen worden voor ze in zee worden geplaatst. ZF Wind Power investeert een forse 50 miljoen euro in het testcentrum en kan daarbij rekenen op 2 miljoen van de Vlaamse regering.