In Brussel heeft Inclusio zijn grootste project tot nu toe geopend: 3 woonblokken met in totaal 123 sociale appartementen. Inclusio is de beursgenoteerde vastgoedspeler die sociale projecten realiseert, van woningen tot scholen en centra voor mensen met een beperking. Het bouwproject "Middelweg" is een investering van 20 miljoen euro, die helpt om de wachtlijsten op de Brusselse sociale huurmarkt op z'n minst een tikkeltje korter te maken.