Afvalverwerker Indaver, dochterbedrijf van Katoen Natie, heeft een nieuwe hoogtechnologische fabriek in gebruik genomen in Willebroek. Goed voor een investering van zo'n 35 miljoen euro. Maar noodzakelijk, want Indaver verwacht zo'n 100 000 ton extra PET-afval per jaar nu er veel meer in de bekende blauwe vuilniszakken mag. Daardoor zijn er ook heel wat soorten plastic en metaal bijgekomen, en moet de nieuwe fabriek ook een stuk nauwkeuriger sorteren.