Stroomnetbeheerder Elia verwacht dat het elektriciteitsverbruik van de Belgische industrie in het lopende decennium nog met de hélft zal toenemen. Die razendsnelle groei is het gevolg van de vergroening en elektrificatie van industriële processen. Ons stroomnet kan die toenemende vraag aan, zegt Elia. Tenminste als we investeren in nieuwe hoogspanningslijnen zoals het Ventilus-project, en we tegelijk de stroomvraag flexibel kunnen sturen.