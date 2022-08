In Frankrijk heeft de stroomprijs voor volgend jaar de kaap van 1.000 euro per megawattuur gerond. Een nieuw record. In Duitsland steeg de stroomprijs naar 840 euro per megawattuur. Ook hier bij ons luiden verschillende sectorfederaties in de industrie de alarmbel over de hoog oplopende energieprijzen. Ze vragen dat de Belgische en Europese overheden dringend ingrijpen.