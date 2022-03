Niet alleen een energiecrisis, maar ook een voedingscrisis stevent op ons af. Oekraïne en Rusland zijn goed voor zo'n 30% van de wereldexport van tarwe. Brood zal gevoelig duurder worden, waarschuwen de Belgische industriële bakkerijen. Wat ook de prijs van andere grondstoffen zoals boter of olie stijgt explosief, net als de energie. In het Westen zullen we die duurdere voeding nog kunnen betalen, maar in Afrika of het Midden-Oosten wordt dat echt een probleem.