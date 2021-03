De Belgische industrie betaalt nog altijd fors meer voor elektriciteit dan ondernemingen in onze buurlanden, zo blijkt uit een studie. De oorzaak zijn niet de stroomprijzen, maar in de vele extra's zoals taksen. Daardoor beginnen we aan het post-coronaherstel met een grote energiekostenhandicap, klaagt de federatie van grootverbruikers Febeliec.