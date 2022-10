Het Britse chemiebedrijf Ineos kondigt een stevige investering aan. Het gaat dertig miljoen euro investeren in zijn kunststoffenfabriek in Lillo, in het Antwerpse havengebied. Ineos is van plan zijn productie aan te passen om meer hoogwaardige plastics te maken, voor bijvoorbeeld hogedrukleidingen. Iets waar de komende jaren steeds meer vraag naar zal zijn.