Ineos investeert 150 miljoen in Belgische "oer-fabriek"

Bij de viering van zijn 20-jarige bestaand kondigt de Britse chemiegroep INEOS een investering aan in een van z'n 6 Belgische vestigingen. Die in Zwijndrecht, in de haven van Antwerpen. De vestiging waarmee het voor INEOS allemaal begon. Het gaat om een investering van 150 miljoen.