Ineos, de chemiereus van de Britse miljardair Jim Ratcliffe, dient bij de provincie Antwerpen een nieuwe aanvraag in voor een omgevingsvergunning, voor de bouw van een ethyleenfabriek, z'n zogenaamde "Project One". Een mega-investering van 3 miljard euro, die 300 directe banen zou opleveren. Ineos hoopt de installatie in 2026 in gebruik te nemen. Maar de productie van grondstoffen voor plastics in het dichtbevolkte Vlaanderen is controversieel, zo bleek eerder al.