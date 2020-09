Koningin Mathilde heeft vandaag noodgedwongen zónder koning Filip een bezoek gebracht aan Oost-Vlaanderen. Ze deed er ondermeer de zuivelfabriek van Inex aan. Het familiebedrijf in het Oost-Vlaamse Bavegem zet steeds nadrukkelijker in op duurzaamheid. Zo produceert het sinds dit jaar in een nieuwe productielijn ook melk in PET-flessen. De grootste investering ooit voor Inex.