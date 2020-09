De inflatie in de eurozone is vorige maand negatief geworden. Dat gebeurt voor het eerst sinds mei 2016. De prijs van de goederen en diensten daalde met 0,2 procent. In ons land zelfs met 0,9 procent. Zo'n deflatie kan kwalijke gevolgen hebben : mensen stellen bestedingen uit, omdat producten later misschien nog goedkoper zijn. En dat leidt weer tot minder vraag en nog lagere prijzen.