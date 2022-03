De explosief stijgende energieprijzen hebben de inflatie in de eurozone de voorbije maand naar een nieuw recordpeil gestuwd van 5,8%. Terwijl er dus nog meer inflatie zit aan te komen door de oorlog in het nabije Oekraïne. Een bijkomend probleem is de verzwakkende positie van de euro tegenover de dollar. Want we betalen onze geïmporteerde olie in harde dollars. Op die manier vloeit steeds meer koopkracht weg uit de eurozone en dreigt een neerwaartse spiraal.