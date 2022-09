België kampt met een inflatie van zo'n tien procent. Maar dat is niets in vergelijking met Argentinië. Daar is de inflatie in augustus opgelopen tot 78,5 procent. Door de stijgende voedsel- en brandstofprijzen hebben de Argentijnen moeite om het hoofd boven water te houden. De regering staat dan ook onder flinke druk om het probleem aan te pakken.