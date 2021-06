De combinatie van economisch herstel en schaarste doet de inflatie oplopen. In ons land al tot 2,5 procent. In de hele eurozone is de inflatie gestegen tot 2 procent, het hoogste peil in bijna drie jaar. Daarmee zit ze nu nét boven het streefdoel van de Europese Centrale Bank. Al moeten we niet verwachten dat de ECB nu op de rem zal gaan staan. Daarvoor is het nog veel te vroeg.