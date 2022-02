In het hart van de groenteteelt, Zuid-West-Vlaanderen, hebben groenteboeren actie gevoerd aan verschillende diepvriesgroentenbedrijven. In de jaarlijkse contractonderhandelingen bieden die veel te lage prijzen, vinden de boeren. Afhankelijk van over welke groente het gaat 3 tot uitzonderlijk 10 procent meer dan vorig jaar. Terwijl hun kosten met 10 tot 21 procent gestegen zijn. Maar de bedrijven schuiven de zwartepiet door naar de supermarkten.