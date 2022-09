De levensduurte neemt met erg rasse schreden toe. Terwijl de inflatie in ons land vorige maand al bijna op 10 procent zat, is ze in september opgelopen tot meer dan 11 procent. Dat is het hoogste peil in haast een halve eeuw. De energieprijzen blijven de grote boosdoener, maar ook voeding wordt almaar duurder.