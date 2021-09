Ons land is op deze eerste september ook een gloednieuwe "spoorschool" rijker. De Infrabel Academy in Sint-Jans Molenbeek. Spoorwegbeheerder Infabel biedt er bijna 300 verschillende opleidingen en cursussen aan. Niet voor leerlingen uit het secundair, maar voor z'n eigen personeel. Want ook zo kun je knelpuntberoepen aanpakken.