Spoornetbeheerder Infrabel is op zoek naar 400 nieuwe werknemers, vooral technici. Ze zullen instaan voor de vernieuwing en het onderhoud van de spoorweginfrastructuur. Voornamelijk in de regio rond Antwerpen en Gent krijgt Infrabel de vacatures moeilijk ingevuld. Daar is er veel concurrentie van andere bedrijven die eveneens azen op de schaarse technische profielen.