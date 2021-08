Op 25 plaatsen in ons land raakte midden juli het spoor zwaar beschadigd door de overstromingen. Zes weken later heeft spoorwegbeheerder Infrabel dat kunnen herleiden tot drie. 2 daarvan liggen in het fors getroffen Pepinster. Infrabel werkt er momenteel met man en macht om er zo snel mogelijk opnieuw treinen te laten rijden.