In de eerste helft van dit jaar zet ING België een resultaat voor belastingen neer van bijna 350 miljoen euro. Een sterke verbetering in vergelijking met de 26 miljoen euro van vorig jaar. ING België lijkt ondertussen zijn digitaliseringsachterstand tegenover zijn concurrenten in te halen. Zo weet de bank in de eerste jaarhelft veertig procent meer bezoekers aan te trekken op zijn banking-app.