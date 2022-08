ING België ziet z'n winst in de eerste jaarhelft met 15% terugvallen tot 294 miljoen euro. In dat bedrag zit ook een voorziening van ruim 90 miljoen om z'n kantorennet verder af te bouwen. Dat moet kosten uitsparen, terwijl de klant volgens ING nu vooral digitaal wil bankieren. Er is geen weg terug.