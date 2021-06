De grondstoffenprijzen zullen in 2022 weer wat stoom aflaten. En dat zal zorgen voor een normalisering van de prijzen van allerhande producten. Dat voorspelt ING in zijn financiële en economische vooruitzichten voor de tweede jaarhelft. De inflatie-opstoot die we nu zien, zal dus tijdelijk zijn en een verhoging van de rente is ook niet voor meteen, voorziet hoofdeconoom Peter Vanden Houte.