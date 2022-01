De grootbanken moeien zich volop in de strijd om de beginnende, kleine doe-het-zelf-belegger. KBC is al langer actief op die markt met Bolero, maar enkele maanden geleden is ook Belfius op de trein gesprongen en nu volgt ING. De bank heeft de beursapp Self Invest in ons land gelanceerd en verlaagt nu ook z'n tarieven voor kleine beursorders.