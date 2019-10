In het ING Art Center op de Kunstberg in Brussel begint morgen Love. Hate. Debate. De expo toont zo'n zestig werken van hedendaagse kunstenaars uit de uitgebreide en unieke ING-collectie. Toen ze de verzameling zestig jaar geleden begonnen aan te leggen, vormde die één van de eerste bedrijfscollecties in ons land.